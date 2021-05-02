Трагический пожар в рижском хостеле: еще одного из задержанных решено не арестовывать

Всего по делу задержано пять лиц. Двоих из них в пятницу арестовали, судебное решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Известно, что арест не применен к официальному владельцу незаконным образом использовавшихся квартир, юристу Андрею Гайлису, который был задержан в среду.

Полиция провела обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных лиц. Изъяты документы и носители данных.

SIA "Hospitality Solutions" уже полтора года находится в поле зрения Государственной трудовой инспекции, пишет LETA. На предприятие не раз накладывали штрафы за незарегистрированную деятельность и невыплату зарплат (в общей сложности получено 11 заявлений). При этом представители предприятия не реагировали на просьбу инспекции предоставить необходимые документы.

Кроме того, предприятие было оштрафовано за незарегистрированную деятельность. По данным инспекции, предприятию принадлежат несколько хостелов, при этом в прошлом году предприятие сменило название с SIA "Riga Hostel" на SIA "Hospitality Solutions".

Чтобы проверить, как на объекте соблюдаются правила противопожарной безопасности, на ул. Меркеля, 8 направлялся инспектор. Однако владелец квартиры (или кто-то по его просьбе) не впускал проверяющих.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс отметил, что с начала года этот хостел регулярно попадал в поле зрения полиции. На него были получены две письменных жалобы, а также поступило 16 вызовов от других жильцов этого дома. За это время нарушителям было выписано 17 штрафов и начато 5 административных процессов.

Поскольку объект стал проблемным, РМП включила его в маршрут, где регулярно проводятся проверки. Всего сотрудники Рижской муниципальной полиции наведывались туда 19 раз, в последний раз — 27 апреля. Основные нарушения — несоблюдение антиэпидемиологических мер, нарушение общественного порядка и употребление одурманивающих веществ.