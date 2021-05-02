В Мали сменился состав эстонского военного контингента

”Наш личный состав продемонстрировал профессионализм, волю и стойкость, а также подтвердил, что мы способны на плодотворное сотрудничество с союзниками”, — сказал командующий контингентом BKN-08 майор Вячеслав Сенин на построении.

Ядром обновленного состава эстонского контингента является недавно прибывший в Мали пехотный взвод BKN-9.

Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер в городе Гао на французской военной базе — здесь служит около полутора тысяч человек из разных стран. В рамках операции ”Бархан” эстонские военнослужащие заняты патрулированием города и окрестностей, защитой базы и дежурством в качестве отряда быстрого реагирования.

Организованная вооруженными силами Франции операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев. Своим участием в миссии Эстония подтверждает свою готовность вносить посильный вклад в обеспечение европейской безопасности.