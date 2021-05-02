Иконописец: 3D принтер никогда не заменит работу человека

В иконописи ценится не оригинальность, а то, как мастеру удаётся соблюсти баланс между каноном (традицией) и красотой. Эта профессия хоть кажется устаревшей, в то же время она не осталась в стороне от технических инноваций, потому что на смену мастерам постепенно приходят машины.

Как и многие современные иконописцы, Анна Свиридецкая познакомилась с иконой совершенно случайно, так как её семья не была воцерковленной. Но была любовь к живописи. ”Я заинтересовалась иконами в тринадцать лет. Я постаралась скопировать икону Владимирской Божией Матери, но ничего не получилось. В то время я училась в художественной школе, и спросила у своей преподавательницы, почему ничего не выходит. Она не могла ответить на мой вопрос, но интерес к иконам у меня остался. Я слушала курсы по истории иконописи, читала специальную литературу. Наша семья была верующей, но мы не ходили в церковь. Чтобы продолжать заниматься иконами, я приняла крещение и начала ходить в воскресную школу. Таким образом, мой интерес только возрастал.

В этой сфере очень важно, чтобы мастер иконописи был верующим, так как считается, что если иконописец создаёт икону без веры, в результате получится просто цветовая схема. По этой причине среди мастеров в основном люди воцерковлённые, говорит Анна Свиридецкая. ”Будучи неверующим человеком, нельзя заниматься иконописью. Но бывали случаи, когда люди приходили к вере через икону”.

В иконописи важна скорость выполнения заказа, но качество иконы должно быть важнее скорости её написания.