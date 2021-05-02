"Зенит" разгромил "Локомотив" и стал чемпионом России в третий раз подряд. Дзюба вышел на награждение в костюме Дедпула

Победа обеспечивала "Зениту" чемпионство, он опережал своего ближайшего конкурента — а это как раз "Локо" — на 6 очков. Настоящей борьбы в матче не получилось. Несмотря на то, что первый по-настоящему опасный момент создал "Локомотив" — перекладину ворот Лунёва опробовал Мухин — в дальнейшем игра шла под диктовку хозяев, которые забили три мяча еще до перерыва.

В дальнейшем "Зенит" продолжил громить соперника, в ворота Гильреме залетами мячи на любой вкус. Итог — 6:1, и подопечные Сергея Семака обеспечили себе золото за два тура до финиша турнира. "Зенит" выигрывает третий чемпионат подряд. До этого в сезонах 2018/19 и 2019/20 питерцы также выигрывали турнир досрочно. "Локомотив" остался на 2-м месте в чемпионтате, которое дает возможность сыграть в Лиге чемпионов. Однако обогнать "Локо" может московский "Спартак", который завтра сыграет в Туле с местным "Арсеналом".

Зенит — Локомотив 6:1 (3:0)

2 мая, 19.00, ”Газпром Арена”

Голы:

1:0 — 19 Дзюба, 2:0 — 39 Азмун, 3:0 — 45, пенальти Азмун, 4:0 — 46 Азмун, 5:0 — 51 Дзюба, 5:1 — 56 Камано, 6:1 — 67 Малком.

Зенит — Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий (Круговой, 71), Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Кузяев (Мостовой, 81), Малком (Сутормин, 80), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70).

Локомотив — Гильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Лысцов, 83), Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).

Предупреждения:

Крыховяк (22), Барриос (36), Мухин (38), Пабло (45), Миранчук (61), Кузяев (69), Рыбчинский (87).

Капитан "Зенита" Артем Дзюба вышел на награждение в костюме героя комиксов Дедпула.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.