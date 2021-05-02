02.05.2021, 10:45
СЕГОДНЯ | "Зенит" может обеспечить чемпионство в России, если обыграет "Локомотив"
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
В воскресенье в 19.00 в центральном матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" примет дома московский "Локомотив".
После 27 матчей "Зенит" лидирует в чемпионате и опережает своего ближайшего конкурента — а это как раз "Локо" — на 6 очков. Победа принесет питерскому клубу досрочное чемпионство.
"Локомотив" под руководством Марко Николича выиграл все 11 проведенных в 2021 календарном году матчей и с 11-го места в таблице взлетел на 2-е, которое дает возможность сыграть в Лиге чемпионов.
У обеих команд есть потери. В составе "Зенита" на поле не выйдет защитник Деян Ловрен, а в "Локо" до сих пор травмированы его коллега по амплуа Михаил Лысов и форвард Зе Луиш.
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