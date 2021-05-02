За сутки в Эстонии выявлено 174 случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 101 человека. 76 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Пярну добавился — 21, в Тартумаа — 12, Ида-Вирумаа — 10, Ярвамаа — 9 и в Ляэне-Вирумаа — 5. В Валгамаа — 4, на Сааремаа, в Вильяндимаа и в Вырумаа по 2, в Рапламаа и Пылвамаа по 1.

В Йыгевамаа, Ляэнемаа и Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 380,4 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,4% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 25 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 315 пациентов.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 243 человек (77%).

За сутки было введено 3017 доз вакцины, в общей сложности вакцинированы 338 090 человек, из которых курс вакцинации завершен у 124 413 человек. Среди населения старше 70 лет доля иммунизированных как минимум одной дозой вакцины составляет 62%. В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано на Хийумаа и Сааремаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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