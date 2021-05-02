За сутки в Эстонии выявлено 174 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 2 мая выздоровели 112 267 человек. Из них истории болезни 73 693 человек (65,6%) завершены, у 38 574 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 88-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1168 человек с коронавирусом.

Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 243 человека (77%).

Были открыты 25 новых историй болезни с COVID-19 . За сутки были выписаны 10 человек, двух пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19 .

По состоянию на утро 2 мая в больницах находятся 315 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 51 пациенту, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

В Пярнумаа добавился 21, в Тартумаа — 12 и в Ида-Вирумаа — 10 новых случаев заражения. В Ярвамаа было выявлено девять, в Ляэне-Вирумаа — пять, в Валгамаа — четыре, на Сааремаа, в Вильяндимаа и Вырумаа — по два, а в Рапламаа и Пылвамаа — по одному положительному результату теста. В Йыгевамаа, Ляэнемаа и на Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа , где коронавирусная инфекция была обнаружена у 101 человека. 76 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн .

Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 3000 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре сейчас предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница , Ида-Вируская центральная больница , Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Курессаареская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas , Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета , TNP Konsultatsioonid и Вируская больница.

На этой неделе на вакцинацию приглашаются все лица старше 65 лет, а также все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19. Человек может самостоятельно проверить свою принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, соответствующая отметка о принадлежности к группе риска располагается слева на главной странице портала пациента.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 338 090 человек, из которых у 213 677 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 124 413 человек — завершен. В течение суток было введено 3017 доз вакцины, в общей сложности ввели 462 493 дозы.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 293 019 тестов на вирус SARS -CoV2. Всего было получено 122 685 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Время можно забронировать через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 952 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6693 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 138.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.