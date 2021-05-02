За сутки в Эстонии выявлено 174 случая заражения коронавирусом(42)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 101 человека. 76 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Пярнумаа добавился 21, в Тартумаа — 12 и в Ида-Вирумаа — 10 новых случаев заражения. В Ярвамаа было выявлено девять, в Ляэне-Вирумаа — пять, в Валгамаа — четыре, на Сааремаа, в Вильяндимаа и Вырумаа — по два, а в Рапламаа и Пылвамаа — по одному положительному результату теста. В Йыгевамаа, Ляэнемаа и на Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 380,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,4% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 25 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 315 пациентов
По состоянию на утро 2 мая в больницах находятся 315 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 51 пациенту, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 25 новых историй болезни с COVID-19. За сутки были выписаны 10 человек, двух пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 243 человека (77%).
За сутки скончались два человека с коронавирусом: 88-летний мужчина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1168 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 7126 случаев заболевания COVID-19 у 6854 человек.
По состоянию на 2 мая выздоровели 112 267 человек. Из них истории болезни 73 693 человек (65,6%) завершены, у 38 574 человек (34,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 293 019 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 122 685 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 338 090 человек, вакцинация завершена у 124 413 человек
По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 338 090 человек, из которых у 213 677 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 124 413 человек — завершен. В течение суток было введено 3017 доз вакцины, в общей сложности ввели 462 493 дозы.
На этой неделе на вакцинацию приглашаются все лица старше 65 лет, а также все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19. Человек может самостоятельно проверить свою принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, соответствующая отметка о принадлежности к группе риска располагается слева на главной странице портала пациента.
По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 3000 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре сейчас предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Курессаареская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid и Вируская больница.
Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.
Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Время можно забронировать через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 952 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6693 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 138.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.
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