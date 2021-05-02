Половина случаев страхового мошенничества связана с дорожно-транспортными происшествиями

По словам начальника отделения по предупреждению ущерба ССОЭ Юлли Рейметс, количество мошенничеств с дорожным страхованием уменьшилось благодаря сокращению стоимости дорожного страхования и снижению интенсивности движения вследствие связанных с коронавирусом ограничений. ”Мошенники, вероятно, поняли, что приобрести дорожное страхование экономически разумнее, чем проворачивать свои схемы. Конечно, страховые следователи тоже проводят хорошую работу по выявлению мошенничеств”, — сказала Рейметс, добавив, что в большинстве случаев мошенники в случае разоблачения остаются без страхового возмещения.

44 процента сумм в случаях мошенничеств составили менее 1000 евро, 31 процент 1000-3000 евро и четверть — более 3000 евро. Незаконные требования были самыми крупными в связанных со строительными машинами случаях мошенничества, где среднее незаконное требование составило 29 тысяч евро. Также высокими были мошеннические требования в связи с травмами и повреждениями, они достигали 11 тысяч евро.

Руководитель группы If Kindlustus по ущербу транспортных средств Таави Круус сказал, что особо серьезные мошенничества, к счастью, случаются редко. ”Чаще выявляются более мелкие попытки мошенничества, при которых люди сами сразу не понимают, что они сделали”, — заметил Круус.

”Более серьезными случаями страхового мошенничества можно считать прежде всего постановочные аварии или кражи, а также оформление страхового полиса уже после того, как дорожно-транспортное происшествие произошло. Это экономические преступления, которые часто приводят к уголовному наказанию”, — пояснил Круус. ”Небольшие попытки мошенничества тоже являются делом серьезным. Например, широко распространен трюк, когда самому можно сделать трещину в лобовом стекле. К сожалению, такой глупый поступок может привести к серьезным последствиям”, — добавил он.

Сокрытие действительных обстоятельств и предоставление ложных данных наблюдались в прошлом году в 73% всех случаев страхового мошенничества.