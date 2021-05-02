ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне пьяный участник аварии скрылся с места происшествия

По первоначальным данным, столкнулись Honda Jazz и Mercedes-Benz E 250 CDI. От удара автомобиль Honda вылетел с проезжей части вправо на обочину и врезался в дерево. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия.

Позже полиция нашла этот Mercedes-Benz и возможного водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан.

50-летнего водителя Honda, а также двоих пассажиров - 51-летнюю женщину и 68-летнюю женщину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Точные детали ДТП устанавливаются.