02.05.2021, 08:47
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне пьяный участник аварии скрылся с места происшествия(26)
1 мая в 22:47 в Таллинне рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 6, произошла авария.
По первоначальным данным, столкнулись Honda Jazz и Mercedes-Benz E 250 CDI. От удара автомобиль Honda вылетел с проезжей части вправо на обочину и врезался в дерево. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия.
Позже полиция нашла этот Mercedes-Benz и возможного водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан.
50-летнего водителя Honda, а также двоих пассажиров - 51-летнюю женщину и 68-летнюю женщину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
Точные детали ДТП устанавливаются.