Под Пярну на обочине дороги был найден труп 60-летнего мужчины

Politseibuss Foto: Anni Õnneleid

1 мая в 22:56 в полицию поступило сообщение о том, что под Пярну, в деревне Папсааре, на обочине дороги рядом с перекрестком дорог Элутеэ и Элизе теэ найден труп 60-летнего мужчины.