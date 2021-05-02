02.05.2021, 08:12
Под Пярну на обочине дороги был найден труп 60-летнего мужчины
Foto: Anni Õnneleid
1 мая в 22:56 в полицию поступило сообщение о том, что под Пярну, в деревне Папсааре, на обочине дороги рядом с перекрестком дорог Элутеэ и Элизе теэ найден труп 60-летнего мужчины.
Травмы на теле мужчины и его местонахождение указывают на то, что он мог погибнуть в результате результате дорожно-транспортного происшествия. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
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