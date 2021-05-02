ВИДЕО: Молодые россияне разгромили чехов с двузначным счетом

В составе российской команды, как и в предыдущем поединке с Германией, солировал 16-летний Матвей Мичков, забросивший 3 шайбы. Форвард СКА возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира, набрав по системе "гол+пас" 11(9+2) очков.

Российская команда заняла второе место в группе вслед за Финляндией, которая в заключительном туре проиграла в овертайме США - 4:5 (2:1, 0:2, 2:1, 0:1). Россия и Финляндия набрали по 9 очков, но за счет личной встречи групповой турнир выиграла Суоми. В параллельной группе первое место заняла Канада - 12 очков.

В четвертьфинале юниорского чемпионата мира сборная России 3 мая сыграет с Беларусью. В других парах будут выяснять отношения Финляндия - Швейцария, Канада - Чехия и Швеция - США.