Нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба продолжит карьеру в КХЛ!

Минувший сезон стал самым успешным в карьере эстонского форварда. "Ювяскюля" выступил в регулярном чемпионате неудачно, заняв последнее 15-е место, но Рооба переписал личные рекорды. Он забросил 30 шайб, став вторым снайпером финского первенства. По системе "гол+пас" эстонский легионер набрал 41 (30+11) очко.

Неожиданный переход

Переход эстонского форварда в КХЛ финские СМИ называют неожиданным, поскольку два месяца назад Рооба продлил контракт с "Ювяскюля". За разрыв действующего соглашения "Северсталь" выплатит финскому клубу компенсацию.

В КХЛ действует лимит на легионеров. В минувшем сезоне за "Северсталь" выступали 7 иностранцев, но 4 из них покинули команду. Теперь менеджмент череповчан набирает новую бригаду легионеров.

В первый день трансферного окна "Северсталь", помимо Рообы, подписала еще двух шведских защитников, выступавших последнее время в Финляндии. Эстонского форварда, за плечами которого удачно проведенный сезон, взяли с расчетом на его результативность. Сможет ли Роберт продемонстрировать свои снайперские качества в КХЛ? Новый сезон стартует 1 сентября.

Первый эстонец в КХЛ

Рооба стал первым хоккеистом с эстонским паспортом в КХЛ, но не первым игроком из Эстонии в сильнейшей лиге европейского хоккея.

21-летний нападающий Даниил Огирчук - у нарвитянина российский паспорт - провел в КХЛ 27 матчей за петербургский СКА и "Сочи", в которых набрал 2 (1+1) очка.

Ранее в КХЛ успешно выступал защитник Евгений Варламов, который азы хоккея постигал в Таллиннской СДЮСШОР. Варламов провел в КХЛ за магнитогорский "Металлург" и нижегородское "Торпедо" 247 матчей, в которых набрал 74 (19+55) очка.

"Северсталь" - крепкий середняк

В минувшем сезоне "Северсталь" впервые за последние несколько лет пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, но в первом раунде подопечные Андрея Разина проиграли серию московскому "Динамо" - 1:4. "Северсталь" - крепкий середняк КХЛ.

Хоккейный клуб "Северсталь" содержит одно из крупнейших сталелитейных предприятий России Череповецкий металлургический комбинат. Основным собственником акционерного общества "Северсталь" является 55-летний Алексей Мордашов, который в 2021 году впервые возглавил рейтинг богатейших людей России. Состояние бизнесмена и его семьи перевалило за 32 млрд долларов. Для сравнения: Роман Абрамович занимает в российском списке журнала Forbes только 12-е место - 15 млрд долларов.