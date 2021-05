Света Григорьева: "Продавщица из Ласнамяэ, Маарду или Кохтла-Ярве – премьер-министр? Да, пожалуйста!"

"To the left, to the left!” поет Бейонсе в одном из своих хитов "Irreplaceable”. И хотя певица никоим образом не намекает на политическое мировоззрение или левые взгляды, я недавно поймала себя на том, что, читая эстонские новости, напеваю эти строчки именно с таким подтекстом. Я вижу, что политический климат и мейнстрим в Эстонии не просто перегрелся, а уже обжигает всех пАром недальновидности и неблагоразумия. И поэтому…

Неолиберализм за последние десятилетия показал свою несостоятельность, на это наглядно указывает и рост популярности популистов и то, как им удается находить общий язык со всё большим количеством людей. Пришло время напомнить неолибералам и популистам слова Бейонсе: „So don't you ever for a second / Get to thinking you're irreplaceable”. Но если мы действительно хотим добиться изменений, то сидеть в углу и напевать в одиночку песенку явно недостаточно.