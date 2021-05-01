Света Григорьева: "Продавщица из Ласнамяэ, Маарду или Кохтла-Ярве – премьер-министр? Да, пожалуйста!"

"To the left, to the left!” поет Бейонсе в одном из своих хитов "Irreplaceable”. И хотя певица никоим образом не намекает на политическое мировоззрение или левые взгляды, я недавно поймала себя на том, что, читая эстонские новости, напеваю эти строчки именно с таким подтекстом. Я вижу, что политический климат и мейнстрим в Эстонии не просто перегрелся, а уже обжигает всех пАром недальновидности и неблагоразумия. И поэтому…

я вступаю в Русскоязычное объединение социал-демократов, поскольку разделяю ценности его членов, особенно что касается безусловной защиты прав всех меньшинств. Я хочу активнее поддерживать людей и организацию, которые так же как и я выступают за такой мир, где всем обеспечены равные права и возможности, качественное образование, здравоохранение, занятия по интересам и достойный доход независимо от социального статуса, пола, состояния здоровья, национальности, расы и сексуальной ориентации.

Меня очень беспокоит продолжающийся рост популярности популистов, и в первую очередь среди русскоязычных жителей Эстонии, а также неспособность политической элиты предложить альтернативу людям, к которым EKRE сумела найти подход. Я вижу, что нынешних правителей по-прежнему не интересуют люди, в ежедневный лексикон которых не входят такие понятия как „стартап” и "таблица Excel”. И это вызывает сожаление, поскольку мир не ограничивается лишь оптимизацией процессов и выжиманием последних соков из людей, которые и так еле сводят концы с концами. И прежде всего из тех, кто не живет, например, в Таллинне или Тарту.

Неолиберализм за последние десятилетия показал свою несостоятельность, на это наглядно указывает и рост популярности популистов и то, как им удается находить общий язык со всё большим количеством людей. Пришло время напомнить неолибералам и популистам слова Бейонсе: „So don't you ever for a second / Get to thinking you're irreplaceable”. Но если мы действительно хотим добиться изменений, то сидеть в углу и напевать в одиночку песенку явно недостаточно.