Что происходит? Трусова ушла от Плющенко и вернулась к Тутберидзе

"С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой будут перед ней выполнены, — такое сообщение сделал Плющенко в "Инстаграме".

Трусова мечтает о чистых прокатах

Трусова перешла к Плющенко в мае прошлого года. Группу Тутберидзе она покидала ради чистых прокатов и побед на международных турнирах. Вскоре по проторенной дорожке к Плющенко перешла тренироваться еще одна подопечная "Самбо-70" Алена Косторная. Однако минувший сезон обе фигуристки не могут записать себе в актив.

Чемпионка Европы Косторная не попала в состав сборной России на мировое первенство. Не дожидаясь окончания сезона, она вернулась к Тутберидзе. Теперь за ней последовала Трусова.

Плющенко не стал озвучивать причины расставания с 16-летней Трусовой. Также тренер выразил надежду, что в дальнейшем спортсменке не придется давать "унизительные интервью". Упомянул Плющенко об этом неспроста. Когда Косторная решила вернуться к Тутберидзе, молодой фигуристке пришлось смирить гордыню и произнести на всю страну перед телекамерой слова раскаяния за переход к Плющенко.

Все молодые звезды у Тутберидзе

Таким образом, в группе Тутберидзе снова ожидается сверхмощная конкуренция - чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Косторная, суперталантливая, но нестабильная Трусова и победительница юниорского чемпионата мира в Таллинне Камила Валиева, которая с нового сезона может соревноваться со взрослыми.

В группе Тутберидзе занимаются также восходящие звезды российского фигурного катания Дарья Усачева и Майя Хромых, которым 15 лет исполнится в конце мая.

6 претенденток на 3 места в олимпийской команде. Не многовато ли для одной группы? Конкуренция, с одной стороны, хорошо. В то же время такая концентрация звезд на одном льду может вызвать и негативные последствия.