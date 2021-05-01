01.05.2021, 19:09
ФОТО | Потерял управление и съехал в кювет: пьяный водитель устроил аварию в Вильяндимаа(2)
Сегодня, около трех часов дня, в деревне Пыхьяка волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, за рулем которого был мужчина в нетрезвом состоянии, съехал с гравийной дороги в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением на гравийной дороге и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась на бок.
В машине находились два человека. Один пассажир не смог самостоятельно выбраться из автомобиля - его извлекли вызванные на место происшествия спасатели. К счастью, никто не пострадал. Полиция установила, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На месте аварии на некоторое время было перекрыто движение. Спасатели вытащили машину на дорогу.
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