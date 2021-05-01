Русскоязычное объединение соцдемов выступает за Единую школу с сохранением возможности учиться и на родном языке(4)
”В связи с приходом к власти новой коалиции всё чаще поднимается тема русскоязычного образования. Наша партия в 2019 году шла на парламентские выборы с обещанием поддержать модель Единой школы. Считаю, что такая модель обеспечит русскоязычным ребятам свободное владение государственным языком и дальнейшую конкурентоспособность, а также, что очень важно для будущей карьеры, контактную сеть среди эстонцев. Если всё останется как есть — эстонские дети в эстонских школах, а русскоязычные дети в русских школах — сегрегация не исчезнет, и русскоязычные в большинстве своем так и будут оставаться в нашей общей стране на вторых и третьих ролях, как это происходит последние 30 лет. Исключения, конечно, есть, но они лишь подтверждают правило”, — отметил Кирилл Клаус.
По его словам, приоритетом Русскоязычного объединения социал-демократов является создание, в первую очередь в столице, нескольких пилотных Единых школ по примеру уже несколько лет действующей в Пыхья-Таллинне крайне популярной Avatud Kool.
”Через какое-то время вместе с родителями, учениками, учителями и другими специалистами можно будет подвести промежуточные итоги и решить, насколько эта модель успешна и нужно ли ее усовершенствовать. Мы также выступаем за расширение возможностей русскоязычных ребят учиться в эстоноязычных школах. У тех, кто хочет учиться на русском языке, должна оставаться такая возможность до тех пор, пока на русскоязычные школы будет спрос и пока хватит учителей”, — сказал Кирилл Клаус в своей речи.
”Однако, мы видим отсутствие у правящих партий политической воли сохранить русскоязычную школу. Как вы знаете, нынешняя коалиция, в которую входят реформисты и центристы, подписала коалиционный договор, давший старт полному переводу системы образования на эстонский язык. Рабочая группа при Министерстве образования уже занимается составлением соответствующей программы и, как заверила министр Лийна Керсна, полный переход русских школ на эстонский язык обучения состоится не позднее 2035 года. Другими словами, у так называемых защитников русской школы слова расходятся с делом, хотя они и пытаются убедить русскоязычных избирателей в обратном”, — сказал председатель объединения.
Кирилл Клаус также подчеркнул, что к обсуждению и принятию любых решений, касающихся судьбы русскоязычного образования, необходимо привлекать представителей русскоязычной общины и ни в коем случае не игнорировать их мнение.
Делегаты съезда также внесли в устав объединения поправку, позволяющую вступать в объединение не только членам партии, но и всем остальным. Это даст возможность попробовать себя в политике и активной общественной деятельности тем, кто по какой-то причине пока или вообще не хочет присоединяться к самой партии.