Русскоязычное объединение соцдемов выступает за Единую школу с сохранением возможности учиться и на родном языке

”В связи с приходом к власти новой коалиции всё чаще поднимается тема русскоязычного образования. Наша партия в 2019 году шла на парламентские выборы с обещанием поддержать модель Единой школы. Считаю, что такая модель обеспечит русскоязычным ребятам свободное владение государственным языком и дальнейшую конкурентоспособность, а также, что очень важно для будущей карьеры, контактную сеть среди эстонцев. Если всё останется как есть — эстонские дети в эстонских школах, а русскоязычные дети в русских школах — сегрегация не исчезнет, и русскоязычные в большинстве своем так и будут оставаться в нашей общей стране на вторых и третьих ролях, как это происходит последние 30 лет. Исключения, конечно, есть, но они лишь подтверждают правило”, — отметил Кирилл Клаус.

По его словам, приоритетом Русскоязычного объединения социал-демократов является создание, в первую очередь в столице, нескольких пилотных Единых школ по примеру уже несколько лет действующей в Пыхья-Таллинне крайне популярной Avatud Kool.

”Через какое-то время вместе с родителями, учениками, учителями и другими специалистами можно будет подвести промежуточные итоги и решить, насколько эта модель успешна и нужно ли ее усовершенствовать. Мы также выступаем за расширение возможностей русскоязычных ребят учиться в эстоноязычных школах. У тех, кто хочет учиться на русском языке, должна оставаться такая возможность до тех пор, пока на русскоязычные школы будет спрос и пока хватит учителей”, — сказал Кирилл Клаус в своей речи.