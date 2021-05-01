01.05.2021, 17:00
Бишкек и Душанбе второй раз за три дня договорились о прекращении огня
Scanpix, VLADIMIR PIROGOV
Еще одно соглашение о прекращении огня понадобилось для стабилизации ситуации на границе между двумя странами, где из-за спорной территории вспыхнул вооруженный конфликт, жертвами которого стали более 30 человек, пишет RBC.
Главы Государственных комитетов по национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов после личной встречи договорились о прекращении огня в зоне конфликта на границе между двумя странами.
Первая договоренность между двумя странами о прекращении огня и отводе военных от границы была достигнута вечером 29 апреля.
”Сегодня народ Кыргызстана и Таджикистана переживает трудные времена, произошла трагедия. Нам было тяжело проводить встречу в это время, но тем не менее по поручению глав государств мы провели данное мероприятие и приняли решение о полном прекращении стрельбы, отводе войск от границы. Даст бог, наступит полная тишина и мир в наших странах”, — подчеркнул Ташиев.