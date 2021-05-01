ФОТО | Прощай, детский стадион! В центре Таллинна будет построено большое здание посольства США

На данный момент дипломатическое представительство США располагается на улице Кентманни. О строительстве нового здания дипломаты помышляли уже много лет. Изначально предполагалось, что посольство может быть построено как на известняковом склоне недалеко от Кадриорга, так и на территории бывшего детского стадиона между улицами Суур и Вяйке-Амеерика. Идея строительства в Кадриорге практически сразу была отклонена, так как постройка нового и довольно большого здания могло бы существенно нарушить вид улицы Ору, изменить ландшафт и ухудшить подачу воды в северную часть парка.

Тем не менее, в июле прошлого года план строительства за зданием суперминистерства получил зеленый свет. Данная территория перешла из собственности Таллинна в руки государства именно с целью передачи ее Соединенным Штатам в рамках международного договора.

Несмотря на это, никаких работ с лета прошлого года на этом месте не велось, и еще недавно на стадионе можно было видеть играющих в футбол детей. Но на этой неделе все изменилось. План застройки территории вызвал бурю негодования у жителей близлежащих домов, которые развернули активные обсуждения в социальных сетях. Люди негодуют, что вместо просторной зеленой зоны и детского стадиона теперь здесь будет большая стройка.

Посольство США сообщает, что в настоящее время только проводится сбор информации для подготовки подробного плана, необходимого для проектирования и будущего строительства. Отмечается, что сотрудничество с городом Таллинном и Министерством иностранных дел Эстонии будет продолжено для обеспечения прозрачности всех аспектов проекта и соблюдения местных требований.