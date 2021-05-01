ФОТО | Прощай, детский стадион! В центре Таллинна будет построено большое здание посольства США(26)
На данный момент дипломатическое представительство США располагается на улице Кентманни. О строительстве нового здания дипломаты помышляли уже много лет. Изначально предполагалось, что посольство может быть построено как на известняковом склоне недалеко от Кадриорга, так и на территории бывшего детского стадиона между улицами Суур и Вяйке-Амеерика. Идея строительства в Кадриорге практически сразу была отклонена, так как постройка нового и довольно большого здания могло бы существенно нарушить вид улицы Ору, изменить ландшафт и ухудшить подачу воды в северную часть парка.
Тем не менее, в июле прошлого года план строительства за зданием суперминистерства получил зеленый свет. Данная территория перешла из собственности Таллинна в руки государства именно с целью передачи ее Соединенным Штатам в рамках международного договора.
Несмотря на это, никаких работ с лета прошлого года на этом месте не велось, и еще недавно на стадионе можно было видеть играющих в футбол детей. Но на этой неделе все изменилось. План застройки территории вызвал бурю негодования у жителей близлежащих домов, которые развернули активные обсуждения в социальных сетях. Люди негодуют, что вместо просторной зеленой зоны и детского стадиона теперь здесь будет большая стройка.
Посольство США сообщает, что в настоящее время только проводится сбор информации для подготовки подробного плана, необходимого для проектирования и будущего строительства. Отмечается, что сотрудничество с городом Таллинном и Министерством иностранных дел Эстонии будет продолжено для обеспечения прозрачности всех аспектов проекта и соблюдения местных требований.
Марк Нейлор, пресс-атташе посольства США, заявил, что пока не может поделиться информацией о том, как это здание в итоге будет выглядеть. Однако он пообещал, что в сотрудничестве с эстонскими компаниями в проекте будут участвовать всемирно известные архитектурные бюро. По его словам, цель посольства — создать гармоничный дизайн, учитывающий местный контекст. ”Как мы уже говорили ранее, мы хотим быть хорошими соседями, чтобы проект посольства был хорошо принят”.
На вопрос, к какому году может быть готово здание посольства, ответа не последовало.
Город: мы предлагаем местным жителям альтернативы
Старейшина столичного района Кесклинн Моника Хауканымм заявила, что в случае некоторых объектов государственного значения — например, связанным с безопасностью или международными соглашениями — решение принимается независимо от мнения городских властей и местного сообщества.
”Со своей стороны, еще в прошлом году мы проинформировали местное население об изменившихся обстоятельствах, и, надеюсь, горожанин поймет, что в конечном итоге государственно важные объекты должны однажды оказаться на чьем-то дворе", — сказала она в ответ на критику местных жителей. ”Но даже в этом случае надо по максимуму учитывать условия местных жителей и использовать всевозможные "прямые пути" только в оправданных случаях.
Хауканымм отметила, что городские власти пытаются решать проблемы по мере их поступления, исходя из ситуации. ”Это также означает поиск альтернатив для нужд местных жителей. Например, мы нашли новое место для общественного сада — теперь он находится во дворе по адресу Койду 80. Городская администрация сделала все возможное, чтобы перенести туда сад”, — добавила она. ”Мы обустроили парк Туви, находящийся через дорогу, где уже действует площадка для занятий спортом под открытым небом и стоят скамейки для отдыха. Далее мы попытаемся найти новый место для баскетбольной площадки”.