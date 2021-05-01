Сапоги, мобильные телефоны, очки и тележка из магазина: что подняли со дна реки Пирита

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, целью кампании было собрать весь мусор, который отдыхающие и рыбаки оставили как на берегах Пирита, так и в самой реке. ”В этом году около полусотни помощников очищали Пирита под водой, на воде и по берегам”, — сказал он.

В ходе уборки выяснилось, что чаще всего в реку кидают стеклянную тару, консервные банки и старую автомобильную резину. Кроме того, были обнаружены мобильные телефоны, одежда, резиновые сапоги, несколько пар солнечных очков и другие аксессуары. Среди "находок" оказалась даже тележка из магазина.

Дно реки очищали дайверы из клуба Maremark. С поверхности реки мусор убирали волонтеры, передвигавшиеся на лодках. Еще часть людей убирали прибрежную зону. "Поскольку сейчас время распространения вирусов, все волонтеры соблюдали дистанцию и работали парами", — сказал Лийнат.

Кампании по очистке реки Пирита проводятся уже около десяти лет.