Одну дозу вакцины от коронавируса получили более 25% жителей Эстонии

Курс вакцинации закончили 122 350 человек. В девяти уездах по меньшей мере одной дозой вакцинированы более 70% всех людей старше 70 лет. Для повышения охвата вакцинацией среди пожилых людей и людей из группы риска, эстоноземельцев, имеющих трудности с передвижением, начали вакцинировать на дому однокомпонентной вакциной Janssen.

В течение недели была введена 47 951 доза вакцины от коронавируса.

С 3 мая возможность вакцинироваться будет предоставлена также людям старше 50 лет.

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