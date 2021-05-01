01.05.2021, 15:20
Одну дозу вакцины от коронавируса получили более 25% жителей Эстонии(4)
Foto: Argo Ingver
По состоянию на утро 1 мая 337 137 человек в Эстонии были защищены от коронавируса по меньшей мере одной дозой вакцины, что составляет более 25% от общей численности населения, сообщает rusERR.
Курс вакцинации закончили 122 350 человек. В девяти уездах по меньшей мере одной дозой вакцинированы более 70% всех людей старше 70 лет. Для повышения охвата вакцинацией среди пожилых людей и людей из группы риска, эстоноземельцев, имеющих трудности с передвижением, начали вакцинировать на дому однокомпонентной вакциной Janssen.
В течение недели была введена 47 951 доза вакцины от коронавируса.
С 3 мая возможность вакцинироваться будет предоставлена также людям старше 50 лет.
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