Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неупоминание статуса СМИ-иноагента

Согласно закону, журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ-"иноагента", только если распространяют его сообщения, а не просто упоминают. Они обязаны делать это как на своих страницах, так и в своих соцсетях.

Как пишет Fontanka, нарушение влечет наложение штрафа от 2 до 2,5 тысяч рублей (22-27 евро) — для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей (44-55 евро) — для должностных лиц, от 40 до 50 тысяч рублей (от 440 до 550 евро) — для юридических лиц.

Кроме того, закон предусматривает штрафные санкции за неправомерное использование журналистских пресс-карт на публичных мероприятиях в размере от 20 до 30 тысяч рублей (около 220-330 евро).

По данным на 30 апреля, в российском реестре СМИ-"иноагентов" 19 позиций. Среди них — "Голос Америки", Радио Свобода" и издание "Медуза".

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