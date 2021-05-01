Жители Эстонии стали покупать меньше сладостей и прохладительных напитков

”В 2020-м году в Rimi увеличились объемы продаж продуктов здорового питания, особенно яиц, снесенных курицами на свободном выгуле, различных специй и трав, а также фруктов и овощей”, — сказала директор по закупкам Rimi Марис Раннус. ”В Эстонии среди категории фруктов и овощей больше всего выросли продажи брокколи, объем которых увеличился более чем в пять раз. Органические яица покупали в два раза больше”.

Раннус добавила, что продажи продуктов здорового питания постепенно увеличивались еще до начала пандемии, но в новой ситуации люди стали все больше и больше обращать внимание на здоровую пищу. ”Например, доля фруктов и овощей в корзине увеличилась на четверть. В 2020-м году клиенты покупали значительно больше бананов, моркови и лимонов. Среди овощей популярностью пользуются огурцы, которые теперь покупатели кладут в корзину почти в два раза чаще. Мы также начали закупать больше различных специй — например, перец чили, который мы продали на 32% больше, чем обычно. Поскольку людям приходилось часто готовить дома, во всех странах Балтии выросли продажи укропа, петрушки, чеснока и лука. Ягоды, цельнозерновые продукты, рыбное филе также очень популярны”, — сказала Раннус.

Широкий ассортимент полезных продуктов является частью стратегии устойчивого развития Rimi. Более здоровые продукты отмечены в магазинах Rimi этикеткой ”Консультант по питанию рекомендует”. Эти продукты отбираются в соответствии с критериями, соответствующими рекомендациям стран Скандинавии и принципам здорового питания Всемирной организации здравоохранения.

Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi — выбор здоровых продуктов питания, качественные фрукты и широкий ассортимент отечественной продукции. В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 276 магазинов, среди которых 87 гипермаркета (из них 17 в Эстонии), 67 супермаркетов (из них 19 в Эстонии), 101 магазин мини-Rimi (из них 45 в Эстонии), 20 магазинов экспресс-Rimi (из них 3 в Эстонии), а также 1 дискаунтер в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.