Фото | Столичные рестораны и кафе готовятся к открытию летних террас

Согласно решению правительства Эстонии, начиная с 3 мая летние террасы ресторанов и кафе могут быть открыты до 21:00. Однако заведения должны будут соблюдать требование о 50-процентной заполняемости и следить, чтобы за одним столом собиралась компания не более 10 человек.

Постоянно находиться в закрытых помещениях кафе и ресторанов запрещается, разрешена только продажа блюд и напитков навынос.

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