01.05.2021, 13:15
Фото | Столичные рестораны и кафе готовятся к открытию летних террас(1)
Начиная с понедельника, 3 мая, заведения общественного питания могут открыть для посетителей летние террасы. Некоторые рестораны и кафе Старого Таллинна решили не ждать следующей недели.
Согласно решению правительства Эстонии, начиная с 3 мая летние террасы ресторанов и кафе могут быть открыты до 21:00. Однако заведения должны будут соблюдать требование о 50-процентной заполняемости и следить, чтобы за одним столом собиралась компания не более 10 человек.
Постоянно находиться в закрытых помещениях кафе и ресторанов запрещается, разрешена только продажа блюд и напитков навынос.
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