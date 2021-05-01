В парке Тондираба началось строительство уникальной зоны экстремального спорта

Ознакомившийся сегодня с ходом строительных работ мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в парке Тондираба будут созданы различные возможности для экологичного и активного досуга.

”Наряду с другими возможностями для занятий спортом, велосипедные и скейт-парки будут построены таким образом, чтобы они не нарушали разнообразие видов, обитающих в парке и в лесу, — сказал Кылварт. — Принимая во внимание размер парка, мы учитывали интересы горожан, передвигающихся на легком транспорте — помимо зоны экстремального спорта появятся удобная велодорожка и трасса по пересеченной местности. Таким образом, любители экстремального спорта смогут уже в этом году оттачивать свои навыки в парке Тондираба, перед тем как отправиться на сложные трассы Кивиылиского парка приключений”.

Памп-трек — это захватывающий аттракцион, позволяющий преодолевать рельефную асфальтированную поверхность на самокате, трюковом или обычном велосипеде, скейте или роликовых коньках. Памп-трек позволяет молодым велосипедистам и роллерам на высокой скорости тренировать баланс, координацию и выносливость. Таким образом, памп-трек подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

В парке будет построено два памп-трека, один из них предназначен для детей, а второй — для опытных спортсменов-любителей. Трассы представляют собой дорожки с кочками и виражами. Площадь маленькой дорожки — 300 м2, большой — 2400 м2. Большой памп-трек запланирован в виде двух расположенных зеркально дорожек, что позволит проводить соревнования с участием двух спортсменов. Скейт-парк будет состоять из элементов разной высоты, арок, рамп, уклонов и т.д. Территория скейт-парка составит 1700 м2. Между дорожками будут установлены платформы для разгона и отдыха.