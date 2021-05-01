В парке Тондираба началось строительство уникальной зоны экстремального спорта
Ознакомившийся сегодня с ходом строительных работ мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в парке Тондираба будут созданы различные возможности для экологичного и активного досуга.
”Наряду с другими возможностями для занятий спортом, велосипедные и скейт-парки будут построены таким образом, чтобы они не нарушали разнообразие видов, обитающих в парке и в лесу, — сказал Кылварт. — Принимая во внимание размер парка, мы учитывали интересы горожан, передвигающихся на легком транспорте — помимо зоны экстремального спорта появятся удобная велодорожка и трасса по пересеченной местности. Таким образом, любители экстремального спорта смогут уже в этом году оттачивать свои навыки в парке Тондираба, перед тем как отправиться на сложные трассы Кивиылиского парка приключений”.
Памп-трек — это захватывающий аттракцион, позволяющий преодолевать рельефную асфальтированную поверхность на самокате, трюковом или обычном велосипеде, скейте или роликовых коньках. Памп-трек позволяет молодым велосипедистам и роллерам на высокой скорости тренировать баланс, координацию и выносливость. Таким образом, памп-трек подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов.
В парке будет построено два памп-трека, один из них предназначен для детей, а второй — для опытных спортсменов-любителей. Трассы представляют собой дорожки с кочками и виражами. Площадь маленькой дорожки — 300 м2, большой — 2400 м2. Большой памп-трек запланирован в виде двух расположенных зеркально дорожек, что позволит проводить соревнования с участием двух спортсменов. Скейт-парк будет состоять из элементов разной высоты, арок, рамп, уклонов и т.д. Территория скейт-парка составит 1700 м2. Между дорожками будут установлены платформы для разгона и отдыха.
Сейчас с территории памп-трека снят слой дерна, площадки заполняются песком, построены техносети. На следующем этапе будет уложен базовый слой щебня, затем начнется асфальтирование — к середине июля оба памп-трека будут покрыты асфальтом. Строительство скейт-парка пройдет примерно по такому же принципу, однако работы продлятся до конца июля и вместо асфальта на площадку будет уложено бетонное покрытие.
Строительство парка Тондираба началось в марте этого года, работы идут по плану. Парк станет уникальной зоной отдыха и хранилищем видового многообразия, являясь также убежищем для городской природы, где люди разного возраста смогут проводить время на свежем воздухе с пользой для здоровья.
Будет построено несколько просторных игровых площадок, тропа приключений, трасса по пересеченной местности, территория для занятий экстремальными видами спорта, а также места для выгула собак. Также здесь запланирована удобная инфраструктура для велосипедистов и каток, на котором летом можно будет заниматься другими видами спорта. В парке будет построено в общей сложности 25 661 м2 пешеходных дорожек, а также 10 243 м2 дорог, покрытых гранитной крошкой и древесной корой. Для поддержания природного разнообразия в парке будет создано около 40 000 м2 различных лужаек и газонов. В южной части парка над водяными оконцами будут проложены приподнятые дорожки. Тропы позволят горожанам открыть для себя труднодоступные части парка. Также будет установлено уличное освещение, обновлены техносети, произведены работы по ландшафтному дизайну, установлены средства безопасности и организации движения.
Заказчик строительных работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Составитель проектной документации — Roadplan OÜ, подрядчик — Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ составляет около 6,7 млн евро, срок сдачи проекта август 2021 года.