На шоссе Таллинн-Нарва близ деревни Пуртсе столкнулись три машины

Авария произошла на 135-м километре шоссе Таллинн-Нарва в 10:45. На момент публикации новости была перекрыта полоса движения в сторону Таллинна, движение регулировала полиция.

В пятницу в деревне Пуртсе также произошла авария, на 140-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Toyota Yaris, вылетевший на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем Scania.