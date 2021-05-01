01.05.2021, 11:27
На шоссе Таллинн-Нарва близ деревни Пуртсе столкнулись три машины(1)
Foto: Taavi Sepp
В субботу утром в деревне Пуртсе в ДТП попали фура без прицепа, лесовоз и легковой автомобиль, пишет RusErr.
Авария произошла на 135-м километре шоссе Таллинн-Нарва в 10:45. На момент публикации новости была перекрыта полоса движения в сторону Таллинна, движение регулировала полиция.
В пятницу в деревне Пуртсе также произошла авария, на 140-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Toyota Yaris, вылетевший на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем Scania.