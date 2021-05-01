Новости Эстонии
01.05.2021, 11:30

Таллиннский пляж Пикакари вновь получил “Голубой флаг”

 
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Пыхья-таллиннский пляж Пикакари снова получил знак чистоты и экологичности пляжа “Голубой флаг”.

Организация ”Международный фонд экологического образования (FEE)” присуждает международный знак высокого качества воды пляжу Пикакари уже восьмой год подряд. Публичный пляж был открыт на Пикакари в 2007 году.

“Пикакари уникален не только для Таллинна, но и для всей Эстонии. Каждый, кто здесь отдыхает, может насладиться красивыми окрестностями и чистой природой. Пикакари находится рядом с природоохранной зоной Пальяссааре, поэтому вмешательство человека должно быть минимально. Сейчас здесь можно восхититься дикой природой, сохранение которой зависит от всех нас”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

“Голубой флаг” — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные. Пляж должен отвечать более 30 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.

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