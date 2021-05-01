Таллиннский пляж Пикакари вновь получил “Голубой флаг”(3)
Организация ”Международный фонд экологического образования (FEE)” присуждает международный знак высокого качества воды пляжу Пикакари уже восьмой год подряд. Публичный пляж был открыт на Пикакари в 2007 году.
“Пикакари уникален не только для Таллинна, но и для всей Эстонии. Каждый, кто здесь отдыхает, может насладиться красивыми окрестностями и чистой природой. Пикакари находится рядом с природоохранной зоной Пальяссааре, поэтому вмешательство человека должно быть минимально. Сейчас здесь можно восхититься дикой природой, сохранение которой зависит от всех нас”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
“Голубой флаг” — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные. Пляж должен отвечать более 30 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.