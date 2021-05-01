За сутки в Эстонии выявлено 408 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 194 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 137 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 60, в Тартумаа — 24, в Вильяндимаа - 23, Пярнумаа - 22, Ляэне-Вирумаа - 20, Валгамаа - 14 и Ярвамаа -10 новых положительных тестов. В Рапламаа, Пылвамаа, Йыгевамаа и Ляэнемаа добавилось по восемь новых случаев заражения, на Сааремаа - 2 и на Хийумаа - 1 новый случай. В Вырумаа новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 408,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,5%.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 29.

По состоянию на утро 1 мая в лечении нуждаются 305 пациентов с COVID-19. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 237 человека (78%).

За сутки ввели 11 858 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 337 137 жителям Эстонии, из которых 122 350 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 62%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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