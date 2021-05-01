Что происходит на киргизско-таджикской границе и чем это грозит Центральной Азии?

Часть из них перерастает из бытовых драк в перестрелки, и от местных властей, как и от правительств обеих стран, зависит, насколько быстро разрешаются конфликты на месте.

Причина конфликтов часто в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района пользуются как таджики, так и киргизы.

Крупных анклавов в долине восемь. Три из них принадлежат Таджикистану, четыре — Узбекистану и один — Кыргызстану.

В среднем в Ферганской долине, где проходят три государственные границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, происходит около 10 межобщинных конфликтов в год.

Таджикистан и Кыргызстан спорят из-за воды каждый год. Почему в этот раз обострение обернулось насилием?

Речь идет о 70 спорных пограничных участках между странами, на которых часто вспыхивают стычки между пограничниками и местными жителями.

Общая протяженность линии государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 980 километров, из которых почти половина (400 км) на местности не обозначена.

Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня, однако перестрелка возобновилась уже ночью, и в результате число погибших выросло от четырех до нескольких десятков человек, а число раненых идет на сотни.

В столкновение были втянуты пограничники с обеих сторон и началась перестрелка. Около 20 тысяч местных жителей с киргизской стороны были эвакуированы, а к линии границы стянуты войска с обеих сторон.

Столкновение между Кыргызстаном и Таджикистаном началось в четверг около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, а киргизские жители воспротивились этому.

Почему именно этот вооруженный конфликт не прекращается, сказать сложно, ведь главы МВД Таджикистана и Кыргызстана заявили о желании прекратить огонь и отвести войска. Эксперты считают, что предпосылки к конфликту накапливались давно и участившиеся инциденты и столкновения предвещали эскалацию.

"Последние годы мы видели, как напряжение между Бишкеком и Душанбе, как и число столкновений на границе, растет. Жители приграничных населенных пунктов, как и власти, остро реагировали на поступающие предложения об обмене земель, и мы видели, как сильно отличаются таджико-киргизские переговоры о границах от узбеко-таджикских, где, несмотря на сопротивление местного населения, была политическая воля обеих стран достигнуть договоренностей и какого-то логического конца. В ситуации с Таджикистаном [переговоры] шли по противоположному сценарию", — считает Чынара Эсенгул, политолог и эксперт по вопросам региональной безопасности.

"Можно провести параллель между конфликтом между Арменией и Азербайджаном, где непаритетное распределение сил и войск двух соседних государств и на спорных участках рано или поздно одна сторона старается улучить момент, чтобы занять более выгодную позицию. Если даже это промежуточная победа, она позволит начать переговоры в более выгодном положении при новых обстоятельствах, мы это наблюдаем часто и в других вооруженных конфликтах", — добавляет Чынара Эсенгул.

Кроме того, обе стороны отметили важность мира для региона и способность разрешить конфликт самостоятельно. Однако на деле перестрелка так и не прекратилась и число жертв все растет.

Чем грозит нынешняя ситуация Таджикистану и Кыргызстану?

Любой вооруженный конфликт между двумя странами — угроза для мирной жизни всего региона. Чынара Эсенгул отмечает, что при худшем сценарии подобная эскалация конфликтов грозит перерасти в долгоиграющие неразрешимые проблемы, что приведет ко множеству жертв, вражде на уровне общин на протяжении нескольких поколений и большим инфраструктурным потерям для региона.