У жителей Эстонии очень резко снизилось ощущение опасности распространения коронавируса

Ощущение опасности за период чуть более месяца ощутимо снизилось. Во второй половине апреля критической ситуацию считало всего 33% населения. Последний раз такой низкий показатель был в августе прошлого года, когда критической ситуацию назвали 37%. Еще в середине марта критической ситуацию оценивали 81% жителей. Резко изменилось и отношение к мерам. Если в середине марта 55% опрошенных считали, что правила нужно ужесточать, то во второй половине апреля их доля снизилась до 23 процентов. Смягчение ограничений поддерживает 29% жителей, что является таким же высоким показателем, как и в конце апреля прошлого года. В то же время среди людей старше 75 лет смягчения ограничений ждут всего 10%.

По словам члена научного совета COVID-19 психолога-бихевиориста Андеро Уусберга, то, что показатели заражения пошли после пика вниз притупило в людях ощущение опасности. «Это понятно, если человек исходит из опыта весны прошлого года. Если сегодня вируса среди нас во много раз больше, то стоит подумать, как насладиться весной, не подвергая себя необоснованным рискам: на свежем воздухе и соблюдая дистанцию, избегая помещений с большим скоплением народа», сказал Андеро Уусберг.

Самостоятельная оценка жителями того, как они соблюдают официальные рекомендации начала снижаться. Если в конце марта 77% жителей, по их мнению, соблюдали все установленные рекомендации, то в конце апреля этот показатель упал до 73%. 18% соблюдают большинство рекомендаций (в конце марта 16%), 5% соблюдают некоторые из них (в конце марта также 5%) и 3% рекомендации не соблюдают (в конце марта 2%).

По сравнению с концом марта снизилось как число находящихся постоянно дома (53%→45%), избегающих мероприятий/совместного времяпрепровождения (71%→66%), так и избегающих близкого контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания (74%→68%). На прежнем уровне находится, например, число носящих маску, что является самым распространённым средством избежать заражения. Маски носит 91% жителей.