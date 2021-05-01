У жителей Эстонии очень резко снизилось ощущение опасности распространения коронавируса(18)
Ощущение опасности за период чуть более месяца ощутимо снизилось. Во второй половине апреля критической ситуацию считало всего 33% населения. Последний раз такой низкий показатель был в августе прошлого года, когда критической ситуацию назвали 37%. Еще в середине марта критической ситуацию оценивали 81% жителей. Резко изменилось и отношение к мерам. Если в середине марта 55% опрошенных считали, что правила нужно ужесточать, то во второй половине апреля их доля снизилась до 23 процентов. Смягчение ограничений поддерживает 29% жителей, что является таким же высоким показателем, как и в конце апреля прошлого года. В то же время среди людей старше 75 лет смягчения ограничений ждут всего 10%.
По словам члена научного совета COVID-19 психолога-бихевиориста Андеро Уусберга, то, что показатели заражения пошли после пика вниз притупило в людях ощущение опасности. «Это понятно, если человек исходит из опыта весны прошлого года. Если сегодня вируса среди нас во много раз больше, то стоит подумать, как насладиться весной, не подвергая себя необоснованным рискам: на свежем воздухе и соблюдая дистанцию, избегая помещений с большим скоплением народа», сказал Андеро Уусберг.
Самостоятельная оценка жителями того, как они соблюдают официальные рекомендации начала снижаться. Если в конце марта 77% жителей, по их мнению, соблюдали все установленные рекомендации, то в конце апреля этот показатель упал до 73%. 18% соблюдают большинство рекомендаций (в конце марта 16%), 5% соблюдают некоторые из них (в конце марта также 5%) и 3% рекомендации не соблюдают (в конце марта 2%).
По сравнению с концом марта снизилось как число находящихся постоянно дома (53%→45%), избегающих мероприятий/совместного времяпрепровождения (71%→66%), так и избегающих близкого контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания (74%→68%). На прежнем уровне находится, например, число носящих маску, что является самым распространённым средством избежать заражения. Маски носит 91% жителей.
«Наши знания о коронавирусе и возможностях предотвращения заражения существенно выросли по сравнению с прошлым годом, также как и способность справляться с заболеванием. В то же время нельзя забывать об уроках января-февраля: число зараженных может быстро вырасти», сказал член научного совета COVID-19 вирусолог профессор Андрес Меритс. «Сейчас показатели заражения далеко еще не на таком низком уровне, чтобы мы могли потерять бдительность. Вирус распространяют преимущественно молодые люди и совершеннолетние, до которых очередь на вакцинацию еще не дошла. Также жителей Эстонии должно насторожить появление в стране новых разновидностей вируса. Сейчас кажется реальным, что вакцинация и сезонность вируса позволят летом, а может и далее, жить без существенных ограничений. Для того, чтобы это так и было, нельзя смягчение ограничений воспринимать как доказательство того, что опасности больше нет. После каждого смягчения ограничений должен следовать период, когда мы будем наблюдать как это повлияло на распространение заражения».
Позитивное отношение жителей Эстонии к вакцинации с начала января постоянно росло. Если в начале января были готовы сделать вакцину или уже сделали 63% опрошенных, то во второй половине апреля это число выросло до 77%. Среди людей старше 75 лет готовность к вакцинации составляет 92%. Скептицизм по отношению к вакцинации наиболее распространен среди людей 15-49 лет, среди которых не станут вакцинироваться или скорее не станут 26-31%. Среди людей старше 65 лет не станут вакцинироваться или скорее всего не станут 9%. Среди эстонцев против вакцинации 17% и среди других национальностей 29%. В то же время, по сравнению с январем, готовность к вакцинации выросла среди обеих групп на 14 процентных пункта, а доля противников вакцинации снизилась соответственно приблизительно на 10 процентных пунктов. Готовность к вакцинации среди других национальностей достигла уровня, который был у эстонцев в январе этого года.
Депрессия или симптомы других нарушений эмоциональной сферы проявились у 28% жителей. Особенно высок этот процент среди 15-24 летних, 51% из которых отметили, что у них присутствуют симптомы депрессии, такие как меланхолия, чувство собственной неполноценности, безнадежность, чувство одиночества или мысли о смерти. Симптомы панической атаки (например, частая раздражительность, переживания, тревога, страх) описал каждый четвертый опрошенный. Среди 15-24 летних таких оказалось 42%. Симптомы психического истощения (постоянная усталость, снижение концентрации, быстрое наступление чувства усталости, трудности с засыпанием) отметили у себя 45% всех опрошенных и в возрастной группе 15-24 лет 74%.
У 42% опрошенных ситуация, связанная с коронавирусом, повлияла на уменьшение их личного дохода или дохода их семьи. По сравнению с концом марта этот показатель несколько снизился (-7 процентных пунктов). Снижение дохода по сравнению со средним значением ощущают чаще люди в возрасте 50-64 лет, люди других национальностей, жители Северо-Востока, просторабочие и работники сферы обслуживания. Если снижение дохода среди эстонцев ощущают 34%, то среди других национальностей эта цифра составляет 58%, разница в 24 процентных пункта.
Процент жителей, которым было тяжело справляться экономически, вырос в начале апреля до самого высокого значения за последние полгода (26%), но в конце апреля снова снизился до 21%. В то же время экономические сложности встречаются у жителей других национальностей почти в два раза чаще, чем у эстонцев. Среди жителей других национальностей сложности у 34%, а среди эстонцев 15%. В разрезе по регионам экономические сложности чаще всего встречаются у жителей Северо-Востока (38%).
Опрос был проведен Turu-uuringute AS по заказу министерства социальных дел. 28-ая волна опроса прошла с 21 по 26 апреля 2021.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.