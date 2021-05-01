Новости Эстонии
01.05.2021, 09:15

Совет кассы по безработице сделает правительству предложение продлить компенсацию заработной платы

 (2)
Foto: Karin Kaljuläte
Совет кассы по безработице принял решение, что в связи с продолжающимися ограничениями, обоснована выплата компенсаций заработной платы и за май, и обратится с соответствующим предложением к Правительству Республики.

Совет считает, что выплату компенсаций за май нужно продолжить на тех же условиях, которые действовали в течение последних двух месяцев. Касса по безработице готова продолжить выплаты компенсаций, у нее есть для этого как работники, так и техническая возможность. Правительство пообещало найти дополнительные средства и планирует утвердить продление срока выплаты компенсаций на один месяц на следующей неделе.

Заявления на компенсацию заработной платы за май на портале кассы по безработице начнут принимать с 01.06.2021. О порядке ходатайства о компенсации заработной платы можно прочитать ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)