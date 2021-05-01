Умер Евгений Томберг. Именно он каждый год на Пасху доставлял из Иерусалима в Таллинн Благодатный огонь

”Перечислить все благотворительные проекты, которые осуществились благодаря Евгению Акселевичу, просто не представляется возможным. Это и поддержка детей из малообеспеченных семей, и строительство православного храма в Ласнамяэ, и программа ”стипендия мэра Москвы”, и многое другое. Именно он каждый год на Пасху доставлял из Иерусалима в таллиннский собор Александра Невского Благодатный огонь. Последней его заботой стало воссоздание Георгиевской часовни на кладбище Северо-Западной армии в Копли. Этот труд он завершить не успел. Мы осиротели”, — сказал член правления НКО ”Общество святого Георгия” Сергей Мянник.

Евгений Акселевич Томберг являлся бессменным руководителем НКО ”Русский Дом” и членом правления НКО ”Общество святого Георгия”. В девяностые годы активно участвовал в политике, входил в состав Таллиннского горсобрания, где руководил фракцией ”Наш Выбор”, и возглавлял Объединенную народную партию Эстонии, а с 1999 по 2003 год был депутатом Рийгикогу и заместителем председателя парламентской комиссии по экономике.

Евгений Акселевич Томберг был награжден медалью правительства РФ ”850 лет Москвы” за заслуги в развитии отношений между Москвой и Таллинном; Патриаршей грамотой и Орденом Сергия Радонежского III степени (вручен в 2002 году лично Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II за вклад по поддержанию деятельности Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата); медалью Министерства обороны РФ ”300 лет Балтийскому флоту” за сотрудничество и поддержку ветеранских организаций; орденом Св. Исидора Юрьевского Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата за усердные труды на церковной ниве.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.