30.04.2021, 21:43
В Ляэне-Харьюмаа пропал 81-летний мужчина. Полиция просит помощи
PPA
Полиция просит помощи в поисках 81-летнего Велло, который ушел сегодня вечером из дома в деревне Туунла в Ляэне-Харьюмаа и не вернулся.
Его рост 180 см, телосложение худощавое, спереди залысина. Уходя из дома, мужчина не надел зубные протезы. Может быть одет в темно-синий пуховик.
Мужчина может неадекватно воспринимать реальность, поэтому полиция просит всех, кто видел его либо располагает информацией, которая поможет в поисках, позвонить по номеру 112.