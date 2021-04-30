ВИДЕО: "Зенит" победил "Барселону". Впереди решающий матч

"Зенит" лидировал с первой минуты матча, ни разу не позволив "Барсе" выйти вперед. По ходу встречи перевес хозяев паркета составлял 22 очка.

Первым участником "Финала четырех", который пройдет в конце мая, стал ЦСКА, победивший турецкий "Фенербахче" - 3:0. В трех других парах победитель будет определен в пятых матчах.