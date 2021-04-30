30.04.2021, 21:45
ВИДЕО: "Зенит" победил "Барселону". Впереди решающий матч
EPA
В четвертом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" победил дома испанскую "Барселону" - 74:61 (36:26). Счет в серии стал равный - 2:2.
"Зенит" лидировал с первой минуты матча, ни разу не позволив "Барсе" выйти вперед. По ходу встречи перевес хозяев паркета составлял 22 очка.
Четвертьфинальная серия Евролиги проводится до трех побед. Решающий матч состоится 4 мая в Барселоне.
Первым участником "Финала четырех", который пройдет в конце мая, стал ЦСКА, победивший турецкий "Фенербахче" - 3:0. В трех других парах победитель будет определен в пятых матчах.