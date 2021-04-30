ФОТО | В Эмари сели истребители пятого поколения ВВС Италии F-35

По словам командующего эстонскими ВВС бригадного генерала Рауно Сирка, истребители пятого поколения должны усилить возможности противовоздушной обороны.

На смену немецких истребителей Eurofighter Typhoon прибыли машины 13-й авиагруппы ВВС Италии (13 Gruppo — Nucleo Tattiche). Они встанут на круглосуточное дежурство, при необходимости будут перехватывать воздушные цели с целью их опознавания и сопровождения, а также совершать тренировочные полеты. До этого итальянские летчики дежурили в эстонском небе в 2018 году.

Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны выполнять роли истребителя, разведчика, а также наносить удары по наземным целем.

ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве — сейчас это авиакрыло ВВС Италии, располагающее истребителями Eurofighter Typhoon.

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