ФОТО | В Курземе нашли немецкий бункер времен войны: как он выглядит изнутри?

Бункер представляет собой что-то вроде подвала с потолками высотой в 170 сантиметров. Стены и потолок из балок, на полу — глина и брусья, валяются доски — видимо, то, что осталось от спальных мест. Свет поступает со стороны входа и маленького окошка в потолке на противоположной стороне бункера. С полотка капает вода, кое-где растут грибы. В бункере была печка и дымоход, но до наших дней они не сохранились.

И все же бункер нельзя назвать совершенно неизвестным. Как рассказывает DELFI руководитель филиала Военного музея, музея Оскара Калпакса Airītes Робертс Сипениекс, десять лет назад на бункер наткнулись так называемые копатели, которые прочесывали места боев в поисках трофеев, используя металлодетектор. Тогда бункер был затоплен. Копатели осушили его и обыскали. "Мне удалось найти этих людей и поговорить с ними. Ничего особого они из этого бункера не вынесли. Только солдатские фляги, одна из которых была прибита к балке", — говорит Сипениекс.

Бункер, находящийся на государственной земле, в середине февраля нашли работники LVM, которые вырубали здесь лес. Неожиданная находка приостановила работы на три недели. Поначалу работники LVM не могли понять, что им делать с бункером, допускалась возможность в целях безопасности снести постройку, но затем ее все же решили сохранить и показать историкам из Военного музея.

"Здесь все время была вода, поэтому бункер так хорошо сохранился. Иначе все сгнило бы и разрушилось", — говорит DELFI лесовод Звардского участка Latvijas Valsts meži (LVM) Мартиньш Руткис. Бункер был найден на территории, находящейся под его ответственностью. По сути, бункер — яма, стены и потолки которого вымощены балками. За эти годы крыша бункера поросла мхом и невысокими деревьями, которые полностью замаскировали постройку.

Так сразу и не скажешь, что там, где еще недавно был березовый лес, скрывается бункер. Приблизившись, можно заметить небольшой огороженный участок, на котором растут осины и другие невысокие деревья. На участке — две ямы, одна побольше, другая поменьше. Большая яма немного засыпана, но взрослый человек, пригнувшись, легко может зайти внутрь и попасть в бункер, который, судя по всему, был построен в конце 1944 года.

Вопреки ожиданиям, в бункере нет оружия и касок. Лесовод Мартиньш Руткис поднимает с пола один патрон — единственную находку в бункере. Снаружи — потрепанные временем армейские сапоги, кружка советского солдата, провода от полевого телефона, фрагмент лопаты и остатки противопехотной мины. В феврале у бункера было найдено три снаряда, которые саперы обезвредили во рву неподалеку. Вход в бункер расположен с северной стороны, это свидетельствует о том, что его построили немцы, так как линия фронта находилась к югу от бункера.

Сипениекс допускает, что солдаты немецкой армии использовали этот бункер в течение двух-трех месяцев, с конца 1944 года по март 1945 года, когда эту территорию в Шестой битве за Курляндию заняли советские войска. Если поначалу бункер находился далеко от линии фронта, то весной 1945 года в его окрестностях проходили масштабные сражения. В нем могло укрываться от восьми до десяти солдат. Бункер находится на территории 122-й пехотной девизии вермахта, но неподалеку находились и части Латышского легиона. Так как это был конец войны, многие секторы различных войсковых объединений перепутались и не всегда находились там, где должны были бы согласно документам. В бункере не было найдено никаких свидетельств того, какие именно солдаты там жили.

Советские солдаты, вопреки принятой практике, оставили бункер нетронутым. После Второй мировой войны судьба бункеров, находящихся на этой территории, была одна — приходили местные жители, забирали то, что можно было забрать, вытаскивали наружу все находящиеся в нормальном состоянии балки, в результате чего постройка разрушалась. Отдельные бункеры остались нетронутыми и разрушились с течением времени.

"Я предполагаю, что это место облюбуют туристы. Если около бункера появится мусор, то будет понятно — сюда наведываются люди", — с горечью смеется лесовод Руткис. LVM планирует оставить бункер нетронутым и не открывать там туристический объект. Также LVM не желает раскрывать местоположение бункера, так как он небезопасен, и неизвестно, в какой момент он может обрушиться. Уже сейчас лесоводу звонит множество людей, которые хотят посмотреть на бункер.

Бункер находится на территории так называемого Курляндского котла. Поговаривают, что это не единственный бункер в окрестностях Броцены, но остальные пока что не были найдены. "На данный момент это единственный известный бункер в Курземе, который сохранился в таком хорошем состоянии. Мы его исследовали, измерили, чтобы в филиале Военного музея Airītes можно было сделать его копию. В любом случае, следует сказать огромное спасибо Latvijas Valsts meži, которые пригласили нас для того, чтобы исследовать бункер, а не попросту засыпали его", — говорит историк.

На Курземском фронте от Лиепаи до Тукумса разгорелось шесть кровопролитных боев, и их последствия до сих пор можно найти в курземских лесах — каждый год саперы нейтрализуют тысячи неразорвавшихся снарядов, а добровольческие поисковые отряды до сих пор находят останки солдат, пропавших без вести, и передают их на перезахоронение.