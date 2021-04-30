МИД РФ внес главу Языкового департамента Эстонии в черный список

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян", — пишет МИД.

Также ведомство сообщает, что закрывает въезд в страну следующим "гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС":

Иварс АБОЛИНЬШ (Ivars ABOLINS), Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис БАЛТИНЬШ (Maris BALTINS), Директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак МЭР (Jacques MAIRE), Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг РАУПАХ (Jorg RAUPACH), Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария САССОЛИ (David Maria SASSOLI), Председатель Европейского парламента;

Оса СКОТТ (Asa SCOTT), Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар ТОМУСК (Ilmar TOMUSK), Глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера ЮРОВА (Vera JOUROVA), Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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