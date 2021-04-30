Кая Каллас впервые в качестве премьера посетила Ида-Вирумаа: итоги визита

Премьер-министр начала свой визит с посещения Ида-Вируской центральной больницы. На состоявшейся там встрече говорили о решении кадровой проблемы в уездных учреждениях здравоохранения, а также о том, как повысить темп вакцинации жителей уезда от COVID-19. Сейчас охват Ида-Вируского уезда вакцинацией составляет 16%, что является самым низким показателем по Эстонии.

По словам премьер-министра, план вакцинации населения Эстонии от COVID-19 позволяет направить в регионы с высоким уровнем заражения и низким охватом вакцинацией большие партии вакцин и применить там дополнительные меры. ”Со вчерашнего дня мы предлагаем возможность вакцинации в Ида-Вируском уезде по новой модели 1+1, которая позволяет каждому местному совершеннолетнему человеку, который приведет на вакцинацию человека в возрасте от 70 и старше, при желании самому также получить вакцину. Будем надеяться, это поможет лучше защитить идавирусцев от коронавируса и благодаря этому остановить усугубление экономических проблем в уезде”, — подчеркнула премьер-министр.

Каллас добавила, что важную роль в изменении отношения местных жителей к вакцинации играют также местные самоуправления, от которых ожидается активная разъяснительная работа в сфере вакцинации и помощь в выявлении пожилых людей, которым тяжело передвигаться. С этой недели вакцинироваться на дому в уезде могут тяжело больные и имеющие проблемы с передвижением люди, а также при необходимости и ухаживающие за ними родственники.