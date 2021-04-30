Кая Каллас впервые в качестве премьера посетила Ида-Вирумаа: итоги визита(10)
Премьер-министр начала свой визит с посещения Ида-Вируской центральной больницы. На состоявшейся там встрече говорили о решении кадровой проблемы в уездных учреждениях здравоохранения, а также о том, как повысить темп вакцинации жителей уезда от COVID-19. Сейчас охват Ида-Вируского уезда вакцинацией составляет 16%, что является самым низким показателем по Эстонии.
По словам премьер-министра, план вакцинации населения Эстонии от COVID-19 позволяет направить в регионы с высоким уровнем заражения и низким охватом вакцинацией большие партии вакцин и применить там дополнительные меры. ”Со вчерашнего дня мы предлагаем возможность вакцинации в Ида-Вируском уезде по новой модели 1+1, которая позволяет каждому местному совершеннолетнему человеку, который приведет на вакцинацию человека в возрасте от 70 и старше, при желании самому также получить вакцину. Будем надеяться, это поможет лучше защитить идавирусцев от коронавируса и благодаря этому остановить усугубление экономических проблем в уезде”, — подчеркнула премьер-министр.
Каллас добавила, что важную роль в изменении отношения местных жителей к вакцинации играют также местные самоуправления, от которых ожидается активная разъяснительная работа в сфере вакцинации и помощь в выявлении пожилых людей, которым тяжело передвигаться. С этой недели вакцинироваться на дому в уезде могут тяжело больные и имеющие проблемы с передвижением люди, а также при необходимости и ухаживающие за ними родственники.
Премьер-министр обсудила с представителями частного концерна Viru Keemia Grupp, профсоюзами и Ида-Вируским центром предпринимательства вопросы справедливого перехода. Что означает переход от производства сланцевого масла на более экологичные и имеющие большую добавленную стоимость технологии, на менее зависящие от мировых цен на нефть и более разнообразные модели экономики. ”Стремление к климатической нейтральности является неизбежным и крайне необходимым с точки зрения будущего, однако это не означает, что экономика встанет. Напротив, это возможность для реорганизации экономики на более перспективных основаниях, чтобы содействовать новым инвестициям и повышать конкурентоспособность предприятий. В результате перехода вырастет также благосостояние жителей Ида-Вирумаа и улучшится качество воздуха в регионе. Для достижения этого следует активно заниматься изменениями уже сегодня”, — подчеркнула Кая Каллас.
Премьер-министр сказала, что многие действия государства уже сейчас поддерживают создание высокооплачиваемых рабочих мест в промышленном секторе региона. План справедливого перехода, первые инструменты которого должны открыться уже в конце нынешнего года, поможет создать дополнительно 2000–5000 новых рабочих мест. ”Согласно плану справедливого перехода эти рабочие места должны быть созданы примерно за 10 лет до полного отказа от сланца, который правительство поставило своей целью”, — сказала Каллас.
По ее словам, безусловно будут расти сферы, связанные с автоматизацией и цифровизацией промышленности, зелеными технологиями и возобновляемой энергией. Премьер-министр подчеркнула, что и профсоюзы на встрече проявили заинтересованность в четком плане перехода, который бы обеспечил четкое представление о том, как долго будут сохраняться нынешние рабочие места и какими знаниями необходимо овладеть, чтобы соответствовать потребностям новых работодателей.
Кая Каллас встретилась также с мэром Нарвы Катри Райк и ознакомилась с нарвским творческим инкубатором OBJEKT. Во второй половине дня она обсудила с представителями Ида-Вируского центра предпринимательства и кластера туризма, как идут дела у предпринимателей региона в условиях коронавируса.