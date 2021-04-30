Сборная Эстонии прилетела в Словакию, а у соперниц коронавирус

Eesti võrkpallinaiskond Foto: Rauno Volmar

В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии должна была провести 1-2 мая два контрольных матча в Словакии. Когда эстонские волейболистки прибыли в Пухов, выяснилось, что в составе соперниц произошла вспышка коронавируса.