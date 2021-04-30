Прокуратура получила сообщение о случаях насилия в закрытом учреждении для детей

Речь идет о закрытом круглосуточном учреждении для детей с нарушениями интеллекта и поведения. Сегодня министр социальной защиты Сигне Рийсало побывала на месте и выразила надежду на то, что полиция и прокуратура внесут ясность в происходящее.

Представители Департамента социального страхования сообщают, что на основании полученной ими информации, у них есть основания полагать, что часть работников Rakvere Lille Kodu на протяжении долгого времени применяли в отношении находящихся в учреждении детей физическое и эмоциональное насилие.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.