Неделя в Беларуси: "покушение на Лукашенко" обрастает подробностями, Тихановская просит помощь у Австрии

В Австрии Тихановская обсудила вопросы помощи для организации переговоров в Беларуси. Она подчеркнула, что официальная Вена может сыграть важную роль в истории Беларуси в качестве посредника во время переговоров: ”Режим уже ослаблен, и Австрия может помочь усилить давление для ускорения старта переговоров. Австрия — один из крупнейших инвесторов в Беларусь — и местный бизнес может быть более активным в поддержке прав человека в Беларуси”, — заявила Тихановская.

Австрия может стать посредником между оппозицией и Лукашенко 27-28 апреля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила с рабочим визитом Австрию. В Вене она провела встречу с президентом Александром ван Дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и представителями парламента.

В отношении задержанных фигурантов ”дела о военном перевороте” возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что на него и сыновей планировали покушение. Ответственность за организацию он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом. В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

На вопрос журналиста белорусского портала TUT.BY о том, как он получил сведения, которые озвучил в сюжете, Князев отвечать отказался.

”Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните эти… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они пойдут, дойдут до города Минска. От Литвы здесь не такое большое расстояние, буквально можно за три часа достичь города Минска и из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента”, — заявил Князев.

В эфире белорусского телеканала ОНТ были озвучены подробности ”дела о военном перевороте”: продемонстрировали кадры с допросов его фигурантов — политолога Александра Федуты, политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. Также в сюжете звучал комментарий историка и доктора юридических наук, профессора Станислава Князева:

”К 1 августа будут подготовлены предложения по поправкам в Конституцию. Затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен”, — сказал Макей.

Сейчас ситуация в Беларуси ”абсолютно нормальная”, считает Макей. Она стабилизировалась, и никаких протестов нет. По его словам, в Беларуси идет ”абсолютно эксклюзивный открытый диалог”, направленный на улучшение конституционного процесса и внесение поправок в Конституцию. ”И только через такой диалог можно добиться успеха и иметь настоящую демократию в Беларуси, которая не навязывается палками”, — убежден министр иностранных дел.

Глава МИД считает, что если поставить на одну чашу весов судьбу страны, а на другую — права человека, то руководство любой страны выберет сохранение независимости государственности и суверенитет государства.

”Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны”, — заявил Владимир Макей на вопрос журналистки телеканала о том, сожалеет ли он о действиях белорусских властей в отношении участников протеста.

”На карту была поставлена судьба страны” Глава МИД Беларуси Владимир Макей дал интервью Euronews. Он считает , что ситуация в стране стабилизировалась. Про жесткое подавление протестов, он заявил, что у властей не было выбора, поскольку "на карту была поставлена судьба страны".

Рабочая поездка Тихановской продолжилась в Италии, там политик встретилась с руководством МИДа и лидерами политических партий.

Также Тихановская поблагодарила Австрию за поддержку специальной резолюции Совета по правам человека ООН о наделении Офиса Верховного комиссара специальным мандатом по Беларуси и за поддержку запуска Международной платформы по нарушениям прав человека в Беларуси (IAPB).

Австрийские депутаты высказали солидарность с белорусским народом. Парламент поддерживает призыв Тихановской к новым президентским выборам в этом году.

Референдум: за что предложат голосовать — неизвестно



Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе — феврале 2022 года. Если референдум совместят с местными выборами, то крайний срок для него — 16 января. Какие именно изменения Конституции вынесут на референдум — пока неизвестно.

В феврале, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум.

Без вакцин от Евросоюза



Евросоюз намерен поставить странам "Восточного партнерства" около 1 млн доз вакцины от коронавируса. Однако Беларуси в этом списке нет.

Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели на вопрос, есть ли возможность поддержать Беларусь в вопросе поставок вакцин, он ответил, что Еврокомиссия сейчас не общается с официальным Минском.

”Было бы сложно доставить вакцину в Беларусь, потому что правительство в Минске сейчас не ведет с нами переговоров”, — отметил он.

Возможность поставки вакцины в Беларусь с Вархели обсуждала Светлана Тихановская. Бюджет ЕС, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки. Однако для этого нужно согласие белорусских властей, и европейские чиновники готовы были вести переговоры об этом.

Ранее ВОЗ поставила в Беларусь кислородные маски и экспресс-тесты на Covid-19. В рамках финансируемого Евросоюзом проекта ”солидарность во имя здоровья” страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси поставил в Республиканский центр организации медицинского реагирования оборудование на общую сумму $850 000.

Защитить белорусских журналистов

В Беларуси в 2020 году было зафиксировано как минимум 62 факта физического насилия в отношении журналистов, и это больше, чем в целом в странах, входящих в Совет Европы.